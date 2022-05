La Fiorentina ha il 22% di possibilità di andare in Europa League, il 45% invece in Conference

Stando al “freddo” calcolo delle probabilità in base ai risultati che possono verificarsi nel corso dell’ultima giornata, la Fiorentina ha ancora il 22% di possibilità di piazzarsi al sesto posto (che significherebbe fase finale di Europa League) ed il 45% di concludere in settima posizione ed accedere al play off di Conference League. Esiste anche un 33% di possibilità che la Fiorentina termini all’ottavo posto. In questo caso si tratterebbe del sesto anno consecutivo in Serie A senza qualificazioni continentali per i viola, un record assoluto negativo. Lo scrive La Nazione.

