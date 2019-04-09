"La Fiorentina ha contattato subito Montella. Potrebbe arrivare a Firenze per prendere il posto di Pioli"
Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:"Incassate le dimissioni di Pioli, la Fiorentina sta pensando a una sostituzione rapida. Il nome per il futuro sarebbe stato Di Francesco, m...
Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:
"Incassate le dimissioni di Pioli, la Fiorentina sta pensando a una sostituzione rapida. Il nome per il futuro sarebbe stato Di Francesco, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni per un ritorno di Vincenzo Montella. Contatti in corso, se ci saranno le condizioni la Fiorentina cercherà di arrivare a un’intesa con l’ex Milan e Siviglia. Situazione da seguire con attenzione, resta in corsa anche Emiliano Bigica, allenatore della Primavera. Ma intanto la Fiorentina parla con Montella, seguiranno aggiornamenti."