"La Fiorentina ha contattato subito Montella. Potrebbe arrivare a Firenze per prendere il posto di Pioli"

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:"Incassate le dimissioni di Pioli, la Fiorentina sta pensando a una sostituzione rapida. Il nome per il futuro sarebbe stato Di Francesco, m...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2019 19:02

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