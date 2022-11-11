La Fiorentina ha cambiato rotta con il 4-2-3-1: Bonaventura il trequartista perfetto 

Il cambio di movimento ha messo sotto i riflettori il ruolo del trequartista

Gli accorgimenti tattici hanno permesso alla Fiorentina di cambiare rotta. E anche orizzonti. Il cambio di movimento ha messo sotto i riflettori il ruolo del trequartista, inutile girarci intorno perché il 4-2-3-1 ha di fatto reso cruciale l’uomo alle spalle del centravanti di turno. Ad oggi Bonaventura è stato ottimo nell’interpretare il ruolo. Lo scrive La Nazione.

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