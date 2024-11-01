La Fiorentina ha bisogno di un vice Kean, la prestazione di ieri di Kouame è un campanello d'allarme

La Fiorentina ieri ha sbancato Marassi con il risultato di 0-1 ai danni del Genoa grazie alla rete di Gosens e ai miracoli di David De Gea, e lo ha fatto nonostante le pesanti assenza di Gudmundsson e...

La Fiorentina ieri ha sbancato Marassi con il risultato di 0-1 ai danni del Genoa grazie alla rete di Gosens e ai miracoli di David De Gea, e lo ha fatto nonostante le pesanti assenza di Gudmundsson e Kean. Ma se all'assenza dell'Islandese la Fiorentina sembra sopperire grazie alle prestazioni di Beltran, l'assenza di Kean è un problema vero e proprio.

Infatti al suo posto la Fiorentina ha schierato Kouame che è stato autore di una prova incolore macchiata dall'aver sciupato un 3vs1 al 90' con un tiraccio da centrocampo. La Fiorentina è una squadra che basa molto il proprio gioco su Kean grazie alla capacità dell'attaccante Italiano sia di fare da riferimento e reggere i palloni, sia di attaccare la profondità e lo spazio alle spalle dei difensori avversari, ieri Kouame non è stato in grado di fare nessuna delle due cose.

Dunque la prestazione dell'Ivoriano ieri deve essere un campanello d'allarme per la Fiorentina se vuole ambire ai posti nobili della classifica, deve essere il segnale che stando così le cose c'è bisogno di un vice Kean all'altezza considerando che per forza di cose l'attaccante italiano non potrà giocare 60 partite l'anno, e che quando non ci sarà non sempre la Fiorentina giocherà contro il The New Saints o il Genoa ultimo in classifica.

Dunque uno degli ultimi tasselli di una squadra assortita molto bene da Pradè e Goretti in estate è la riserva di Kean, non sarà facile trovare un giocatore con quelle caratteristiche ma la Fiorentina ha 2 mesi di tempo per cercarlo.

ESORDIO PER RUBINO

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