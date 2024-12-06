La Fiorentina ha bisogno di un altra versione di Colpani, troppo poco quello visto fin qui in stagione

Andrea Colpani è sicuramente una delle note negative di questo inizio di stagione della Fiorentina, il fantasista italiano infatti non ha brillato fino a qui e adesso c'è bisogno di un cambio di marci...

Andrea Colpani è sicuramente una delle note negative di questo inizio di stagione della Fiorentina, il fantasista italiano infatti non ha brillato fino a qui e adesso c'è bisogno di un cambio di marcia.

Arrivato queste estate dal Monza in prestito con diritto di riscatto Colpani fin qui non ha mai messo in mostra tutte le qualità tecniche che aveva mostrato la scorsa stagione al Monza con Palladino. Proprio Palladino che lo ha voluto a Firenze e che gli sta dando la piena fiducia visto che fin qui Colpani ha giocato ben 1100 minuti, fiducia che però Colpani non ha mai ripagato del tutto. Infatti se a Colpani non si può dire niente per quanto riguarda spirito di sacrificio e di abnegazione dal punto di vista tattico e dell'interpretazione del ruolo in fase di non possesso, quello che manca però è la pericolosità con il pallone tra i piedi.

Sono troppo pochi i 2 goal arrivati a Lecce, in una partita tra l'altro vinta 6-0, ma aldilà dei numeri il flaco non dà mai la sensazione di essere pericoloso quando attacca e punta l'uomo, in diverse partite è sembrato quasi che l'esterno di attacco della Fiorentina in realtà fosse Dodò e non lui. Forse il cambio di ruolo ha inciso e magari Colpani si deve abituare ancora a giocare in quella porzione di campo, quello che è certo è che le qualità tecniche non gli mancano e che adesso è il momento di tirarle fuori.

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