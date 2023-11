La Fiorentina ha bisogno di Nico: se mancano le sue reti o i suoi assist la Fiorentina va in difficoltà

Scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha perso le due partite, quelle in cui Nico Gonzalez non ha impresso il suo marchio. Un caso? No. Che l’argentino fosse fondamentale per la squadra viola si sapeva, ma senza i suoi gol e assist la squadra è andata particolarmente in difficoltà.

Sette reti e due assist in tredici gare giocate, risultando decisivo al 70% nelle sfide. Sono elementi rilevanti, non paragonabili alla scorsa stagione, quando aveva dovuto scontrarsi anche con alcuni problemi fisici.

