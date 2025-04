La Fiorentina ha 6 punti in più dello scorso anno, ma occupa la stessa posizione in classifica

Si è conclusa ieri la 33esima giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina è stata impegnata a Cagliari dove grazie alle reti di Gosens e Beltran ha ribaltato lo svantaggio iniziale. Con la vittoria di ieri la Fiorentina si è portata a quota 56 punti ed ha allungato il suo vantaggio sul Milan 9°, ma è rimasta in 8° posizione.

La Fiorentina lo scorso anno alla 33esima giornata aveva raccolto solo 50 punti, dunque 6 in meno di questo anno ma occupava comunque l’ottava posizione in classifica. La differenza è che quest’anno il 4° posto è distante appena 4 punti, mentre lo scorso anno il 4° posto occupato dal Bologna era già distante 12 punti. Così come il 5° posto adesso distante 3 punti mentre lo scorso anno era ad 8 punti di distanza.

Insomma la classifica è molto più corta rispetto allo scorso anno, ma purtroppo allo stesso tempo saranno soltanto 6 i posti in Europa a disposizione, mentre lo scorso anno erano 8.