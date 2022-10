La Fiorentina gioca, la Lazio segna: 0-2 all’intervallo. A segno Vecino e Zaccagni

È appena terminata la prima frazione di gioco al Franchi, dove la Lazio vince 2-0 contro la Fiorentina. Partono forte i viola, che sfiorano più volte il vantaggio nei minuti iniziali con Jovic e Ikoné. Ma al primo tiro in porta sono i biancocelesti a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vecino anticipa la difesa viola sul primo palo e regala il vantaggio agli uomini di Maurizio Sarri. La Fiorentina tiene le redini della partita in mano, gira palla, crea ma non sfrutta le occasioni create. Totalmente il contrario la Lazio che, al 25′, trova il gol del raddoppio con Zaccagni che taglia dietro la difesa viola e deposita in rete l’ennesimo cioccolatino del campionato di Milinkovic-Savic. La Fiorentina continua ad insistere e sfiora il gol, prima, con Mandragora fermato dalla traversa e, poi, con Quarta fermato da un gran intervento di Provedel.