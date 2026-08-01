La Fiorentina gioca col 4-3-2-1, niente Kean e Fagioli dall'inizio per sfidare il Real Madrid
Grosso ha scelto la squadra per sfidare i Blancos
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 17:00
Alle 18 la Fiorentina giocherà col Real Madrid a Klagenfurt in un'amichevole prestigiosa contro gli uomini del nuovo tecnico Mourinho per rievocare la finale di coppa campioni del 1957. Ecco l'undici viola scelto da Fabio Grosso: De Gea, Dragusin, Viery, Ranieri, Jimenez, Oulai, Mandragora, Ndour, Atta, Gudmundsson, Piccoli