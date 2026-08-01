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La Fiorentina gioca col 4-3-2-1, niente Kean e Fagioli dall'inizio per sfidare il Real Madrid

Grosso ha scelto la squadra per sfidare i Blancos

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 17:00
La Fiorentina gioca col 4-3-2-1, niente Kean e Fagioli dall'inizio per sfidare il Real Madrid -
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Real Madrid
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Alle 18 la Fiorentina giocherà col Real Madrid a Klagenfurt in un'amichevole prestigiosa contro gli uomini del nuovo tecnico Mourinho per rievocare la finale di coppa campioni del 1957. Ecco l'undici viola scelto da Fabio Grosso: De Gea, Dragusin, Viery, Ranieri, Jimenez, Oulai, Mandragora, Ndour, Atta, Gudmundsson, Piccoli

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