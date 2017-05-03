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La Fiorentina esprime la sua solidarietà al Torino per le vergognose scritte comparse a Superga

Il Grande Torino vive nella memoria di chiunque ami il calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 00:41
La Fiorentina esprime la sua solidarietà al Torino per le vergognose scritte comparse a Superga -
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ACF Fiorentina, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti del Torino Football Club per le vergognose scritte comparse sulla salita che conduce a Superga, teatro della tragica fine del Grande Torino.

Questo il messaggio della società gigliata: "La Fiorentina esprime la propria solidarietà al Torino Football Club per il vile atto con cui, la scorsa notte, ignoti hanno insultato la dolorosa memoria della Tragedia di Superga. Il #GrandeTorino vive nella memoria di chiunque ami il calcio".

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