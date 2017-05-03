La Fiorentina esprime la sua solidarietà al Torino per le vergognose scritte comparse a Superga
Il Grande Torino vive nella memoria di chiunque ami il calcio
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 00:41
ACF Fiorentina, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti del Torino Football Club per le vergognose scritte comparse sulla salita che conduce a Superga, teatro della tragica fine del Grande Torino.
Questo il messaggio della società gigliata: "La Fiorentina esprime la propria solidarietà al Torino Football Club per il vile atto con cui, la scorsa notte, ignoti hanno insultato la dolorosa memoria della Tragedia di Superga. Il #GrandeTorino vive nella memoria di chiunque ami il calcio".