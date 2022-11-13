La Fiorentina esce da San Siro con un'immeritata sconfitta, decisivo l'autogol di Milenkovic
Il Milan festeggia, immeritata sconfitta per i viola
Al 2’ il Milan sblocca subito il match, sponda di Giroud per Leao che batte Terracciano e firma l’1-0. Al 3’ Mandragora mette dentro per Cabral che prova il colpo di tacco, Tatarusanu chiude lo specchio. Al 6’ Saponara prova il tiro dalla distanza. All’8’ gran botta di Biraghi che colpisce il palo. Al 15’ ci prova con un’incornata Cabral, Tatarusanu para. Al 28’ la Fiorentina acciuffa l’1-1 a San Siro, Barak tira, Thiaw devia, Tatarusanu non ci arriva. Al 42’ Cabral mette dietro per Mandragora che va al tiro ma spara alto. Al 44’ Milenkovic chiude il tiro di Tonali. Al 45’ salvataggio di Venuti sulla linea di porta sul pallonetto di Brahim Diaz.
Al 50’ in due tempi salva Terracciano su Giroud. Al 52’ conclusione deviata da Biraghi di Leao. Al 57’ Mandragora si libera e prova il tiro. Al 69’ Kalulu chiude ma Tatarusanu bravo a negare il 2-1 viola. Al 72’ Leao mette dentro per Giroud che prova la mezza rovesciata. Al 78’ occasione per il Milan. All’84’ Terzic prove il tiro ma Tatarusanu risponde presente. All’89’ Ikone tira battuto Tatarusanu ma Tomori salva il gol. Al 91' autogol di Milenkovic. Milan-Fiorentina finisce 2-1.
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