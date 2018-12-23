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La Fiorentina e Veretout ancora insieme. Accordo sul rinnovo del contratto. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio sarebbe vicino il rinnovo di Jordan Veretout con la Fiorentina. Manca solo l'ufficialità e l'annuncio ma le due parti in causa hanno trovato un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2018 11:59
La Fiorentina e Veretout ancora insieme. Accordo sul rinnovo del contratto. I dettagli - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio sarebbe vicino il rinnovo di Jordan Veretout con la Fiorentina. Manca solo l'ufficialità e l'annuncio ma le due parti in causa hanno trovato un accordo. La società viola ha fatto questo importante passo per evitare brutte sorprese in estate con Inter e Napoli fortemente interessate al calciatore.

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