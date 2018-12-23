La Fiorentina e Veretout ancora insieme. Accordo sul rinnovo del contratto. I dettagli
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio sarebbe vicino il rinnovo di Jordan Veretout con la Fiorentina. Manca solo l'ufficialità e l'annuncio ma le due parti in causa hanno trovato un...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2018 11:59
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio sarebbe vicino il rinnovo di Jordan Veretout con la Fiorentina. Manca solo l'ufficialità e l'annuncio ma le due parti in causa hanno trovato un accordo. La società viola ha fatto questo importante passo per evitare brutte sorprese in estate con Inter e Napoli fortemente interessate al calciatore.