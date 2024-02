La Fiorentina è una squadra senza punti di riferimento, Italiano cerca di recuperare Jack, Nico ed Arthur 

Dopo la brutta botta di mercoledì a Bologna, la Fiorentina deve ripartire il prima possibile, iniziando subito dalla trasferta ad Empoli di questo weekend. Italiano deve dare delle risposte significative, perché nelle ultime gare la continuità di prestazioni pare un lontano ricordo.

Toccherà al tecnico della Fiorentina trovare le contromisure adatte per uscire da questo brutto periodo, soprattutto recuperando al 100% i tre punti di riferimento della squadra. Bonaventura, toccherà al tecnico della Fiorentina trovare le contromisure adatte per uscire da questo brutto periodo, soprattutto recuperando al 100% i tre punti di riferimento della squadra. Arthur, brasiliano è diverso tempo che viaggia in riserva. Ha bisogno di giocare per ritrovare la confidenza con il campo e la manovra. Non può essere un caso se nei momenti migliori della Fiorentina lui era il direttore d’orchestra osannato da tutti. Se c’è o non c’è si vede subito. Ora va aiutato, magari con un mediano in più.

Nico, un nuovo contrattempo fisico lo ha fermato in questa stagione, dopo la pesante batosta di dicembre 2022 che lo ha costretto a saltare i Mondiali. Questo problema lo ha frenato nel suo momento migliore e adesso sta stentando a tornare decisivo. Il nervosismo nasce dalle difficoltà nel non riuscire a fare ciò che vuole. Saltare l’uomo adesso gli risultati complicato e giocare spalle alla porta non lo sta aiutando. Ecco perché il binario di destra potrebbe essere la prima posizione su cui rifare affidamento. Lo scrive La Nazione.