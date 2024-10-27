La Fiorentina è una delle squadre più basse delle Serie A, l'altezza media è di 1 metro e 82 centimetri

Il noto portale Transfermarkt ha mostrato l'altezza media delle squadre di Serie A dopo le prime 8 giornate di campionato, la Fiorentina è una delle squadre più basse della Serie A. Infatti l'altezza...

Il noto portale Transfermarkt ha mostrato l'altezza media delle squadre di Serie A dopo le prime 8 giornate di campionato, la Fiorentina è una delle squadre più basse della Serie A. Infatti l'altezza media dei calciatori è di 182 centimetri e soltanto tre squadre hanno meno centimetri, Lazio, Genoa e Como. La squadra di Palladino rischia dunque di pagare lo scotto sulle palle alte?

In realtà la differenza con le altre squadre è minima e anche squadre come l'Inter risultano tra le più basse in Serie A, in più alla Fiorentina i calciatori alti non mancano, da Adli e Richardson fino a Marin Pongracic le soluzioni per contrastare i cross degli avversari ci sono. Sicuramente servirà particolare attenzione nelle sfide contro squadre come l'Udinese e l'Atalanta che i cui calciatori mediamente sono alti 4 centimetri in più di quelli viola

INTERVISTA A KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/