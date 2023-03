La Fiorentina è tornata ad allenarsi al centro sportivo. Bronchite per Jovic, resta in Serbia

Ieri la Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo i due giorni liberi concessi da Italiano. Squadra a ranghi ridotti, dato che 6 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Martedì sera la federazione serba ha comunicato che Jovic dovrà saltare le partite contro Lituania e Montenegro a causa di un’infiammazione virale degli organi respiratori. L’attaccante resterà comunque nel suo paese d’origine. Da valutare le condizioni di Terzic, dopo l’infortuno muscolare di fine febbraio. Oggi squadra in campo per un altro allenamento, in programma alle 11. Lo scrive La Nazione.

