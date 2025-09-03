La Fiorentina è squadra in Serie A con più calciatori cresciuti nel settore giovanile, sono 7

C'è un dato che testimonia la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile della Fiorentina in questi ultimi anni. La Fiorentina infatti è la rosa con più calciatori cresciuti nel vivaio. Sono 7 in...

C'è un dato che testimonia la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile della Fiorentina in questi ultimi anni. La Fiorentina infatti è la rosa con più calciatori cresciuti nel vivaio. Sono 7 in tutto e si tratta di: Ranieri, Lezzerini, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Braschi e Martinelli. A pari merito con la Fiorentina ci sono Sassuolo e Cremonese. La Fiorentina ha già raccolto da questi giocatori 120 presenza in Serie A. Un dato che è destinato a crescere vista la centralità nel progetto di Comuzzo e Ranieri e la crescita importante di Fortini e Kouadio. Oltre a questo bisogna anche aggiungere che sono ormai diversi anni che la Fiorentina ha in rosa diversi calciatori cresciuti nel vivaio e che ogni anno c'è un giovane in rampa di lancio. 2 anni fa fu Kayode, lo scorso anno Comuzzo e quest'anno sembra il turno di Fortini. Numeri che faranno sicuramente piacere al responsabile del settore giovanile Angeloni