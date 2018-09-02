La Fiorentina è solida! Un grande gol di Benassi manda a punteggio pieno i viola
Fiorentina (4-3-3): Lafont (46' Dragowski); Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson (84' Dabo); Chiesa, Simeone, Eysseric (64' Pjaca). All. PioliUdinese (4-1-3-2): Scuffe...
Fiorentina (4-3-3): Lafont (46' Dragowski); Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Gerson (84' Dabo); Chiesa, Simeone, Eysseric (64' Pjaca). All. Pioli
Udinese (4-1-3-2): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck (88' Vizeu), Samir; Behrami (80' D'Alessandro); Pussetto (62' Teodorczyk), Fofana, Machis; de Paul, Lasagna. All. Velazquez
Ammoniti: Gerson (F), Fofana (U), Pezzella (F)
Seconda vittoria di fila per la Fiorentina allenata da Stefano Pioli: dopo il netto successo contro il Chievo, i viola regolano 1-0 l'Udinese. Decide un gol di Benassi al 73': il centrocampista, autore di una doppietta la scorsa domenica, riceve un gran pallone da Chiesa e con un gran destro batte Scuffet. I bianconeri di Velazquez subiscono la prima sconfitta stagionale, dopo il pareggio in rimonta a Parma e il successo nell'esordio in casa contro la Sampdoria.
Skysport.it