La Fiorentina è ancora lì ma in questo campionato ha vinto 1-0 solo una volta, dato che fa riflettere

Un enorme sospiro di sollievo per Italiano

Un enorme sospiro di sollievo per un arrabbiatissimo Italiano che doveva fare i conti con un centrocampo falcidiato da assenze pesantissime. Ci hanno pensato allora gli altri; uno su tutti Odriozola, capace di spingersi in avanti con continuità. Meno buone le notizie arrivate dal reparto difensivo, nonostante siano state poche le occasioni concesse, ancora una volta Terracciano si é visto superato a conferma di un dato che rende il cammino viola sempre complicato: la Fiorentina solo una volta in campionato é riuscita a vincere segnando solo un gol. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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