La Fiorentina è 7° in Serie A per valore della rosa: le prime 6 distano più di 110 milioni di euro

Il noto portale Transfermarkt ha aggiornato il valore di mercato delle rose di Serie A ed ha stilato una classifica delle squadre in Serie A. La Fiorentina con una valore di mercato complessivo di 285...

Il noto portale Transfermarkt ha aggiornato il valore di mercato delle rose di Serie A ed ha stilato una classifica delle squadre in Serie A. La Fiorentina con una valore di mercato complessivo di 285.4 milioni si piazza al 7° posto tallonata dal Como. Il club di Commisso si piazza davanti anche a squadre come Lazio e Bologna. I lati positivi però finiscono qui.

Infatti le prime 6 posizioni sono lontanissime per la Fiorentina. Al 6° posto c'è la Roma che ha un valore di mercato di 401 milioni di euro. Ben 110 milioni in più di quello viola, una distanza siderale. Ma anche se la classifica adesso ci vieta di parlarne, il vero obbiettivo della Fiorentina e di Pioli in questi 3 anni sarebbe quello di tornare in Champions League. A livello di valore di mercato il gap con le prime 4 è di 200 milioni. Difficile pensare di colmarlo in 3 anni se non cambia qualcosa nella visione societaria