La Fiorentina domina la Roma e chiude una settimana perfetta, 3 vittorie e 15 goal segnati in 7 giorni

La Fiorentina ieri ha demolito la Roma per 5-1 al Franchi andando a concludere così una settimana da capogiro che l'ha vista protagonista di 3 vittorie e di 15 goal segnati. La settimana si è aperta c...

La Fiorentina ieri ha demolito la Roma per 5-1 al Franchi andando a concludere così una settimana da capogiro che l'ha vista protagonista di 3 vittorie e di 15 goal segnati. La settimana si è aperta con la roboante vittoria per 0-6 a domicilio sul Lecce, vittoria record considerando che è arrivata in trasferta, dopo di che Giovedì altra vittoria a domicilio ai danni del San Gallo per 2-4 e infine le 5 reti rifilate ieri alla Roma.

Vittorie importanti per le classifiche di Conference League e Serie A ma che sono state anche una liberazione per diversi giocatori che avevano bisogno di togliersi un po' di ruggine, come i 2 goal di Colpani, Ikonè e Beltran tutti giocatori che durante la pausa delle nazionali ci si chiedeva che ruolo avessero in questa Fiorentina, e adesso a distanza di una settimana appare tutto più chiaro.

Adesso la Fiorentina è attesa dall'insidiosissima trasferta di Genova e come ha detto ieri Palladino adesso ci vuole umiltà e rimanere con i piedi per terra.

I TIFOSI DELLA ROMA ACCOLGONO LA SQUADRA

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-della-roma-non-hanno-preso-bene-i-5-gol-della-fiorentina-alla-stazione-insulti-cori-e-minacce/274417/