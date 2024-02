La Fiorentina deve vincere oggi sennò addio Europa, dopo l’Empoli il calendario si farà durissimo 

Sono tanti i motivi per cui la Fiorentina dovrà portare a casa i tre punti oggi pomeriggio contro l’Empoli. La classifica è il punto di riferimento delle speranze viola. Vincere oggi significherebbe dare una scossa alla squadra e cercare di ripartire dopo mesi difficili. Anche perché, il calendario della Fiorentina non sorride, anzi. Un mese e mezzo durissimo che si aprirà lunedì 26 con la Lazio per proseguire in successione con Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus: bianconeri punto d’arrivo il 3 aprile per capire se la squadra viola sarà ancora in corsa per l’Europa e con buone possibilità di fare il tris dopo le due Conference League consecutive. Fiorentina, vinci adesso sennò poi si farà ancora più dura. Lo scrive il Corriere dello Sport.

