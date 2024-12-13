La Fiorentina deve vincere contro il Vitoria Guimaraes se vuole evitare il Chelsea fino alla finale

Manca solo l'ultima giornata per concludere la fase a campionato della Conference League, giornata finale che vedrà impegnata la Fiorentina nella partita più difficile del suo cammino fin qui. La Fior...

Manca solo l'ultima giornata per concludere la fase a campionato della Conference League, giornata finale che vedrà impegnata la Fiorentina nella partita più difficile del suo cammino fin qui. La Fiorentina infatti volerà in Portogallo per affrontare il Vitoria, squadra che attualmente è seconda in classifica grazie ai 13 punti ottenuti, uno in più della Fiorentina che attualmente è terza.

Nonostante la Fiorentina abbia ormai grandissime chance di arrivare tra le prime 8 anche in caso di sconfitta, la partita contro il Vitoria diventa delicata se si vuole evitare di trovare il Chelsea prima della finale. Infatti finita la fase a campionato e quella dei play-off non ci sarà un vero e proprio sorteggio perché il tabellone che si andrà a delineare sarà un tabellone tennistico con le prime 8 qualificate che diventeranno le teste di serie e saranno sistemate automaticamente in un lato del tabellone.

Di conseguenza se la Fiorentina vuole evitare di finire nello stesso lato del Chelsea deve chiudere in seconda, terza, sesta o settima posizione visto che il Chelsea ormai arriverà primo. L'unico modo per assicurarsi di finire in una di quelle quattro posizioni è battere il Vitoria e scavalcarlo andando in 2° posizione, perché in caso di mancata vittoria la Fiorentina non è certa di rimanere e nemmeno di scendere così tanto fino al sesto o settimo posto.

BIRAGHI ARRABBIATO

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