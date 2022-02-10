La Fiorentina deve rialzare la testa. Italiano punta sul 4-3-3, Saponara titolare?

Saponara in lizza per una maglia da titolare contro l'Atalanta

Italiano vuol voltare pagina e lasciarsi alle spalle le scorie di un mercato invernale i cui arrivi devono ancora inserirsi. Piatek in leggero vantaggio su Cabral. Ballottaggio tra Saponara e Ikoné, con Gonzalez al rientro nel tridente. Anche stasera Bergamo sarà 4-3-3 con Maleh in mezzo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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