La Fiorentina da il via alla campagna abbonamenti per la Conference League, vendita libera dal 13 Settembre
Torna la Conference League allo Stadio Franchi: da lunedì 9 settembre apre la vendita del Mini-Abbonamento per poter assistere alle partite casalinghe della fase a gironi ad un prezzo vantaggiosoGiove...
Torna la Conference League allo Stadio Franchi: da lunedì 9 settembre apre la vendita del Mini-Abbonamento per poter assistere alle partite casalinghe della fase a gironi ad un prezzo vantaggioso
Giovedì 03 Ottobre h 21.00: Fiorentina vs The New Saints FC
Giovedì 28 Novembre h 21.00: Fiorentina vs Pafos FC
Giovedì 12 Dicembre h 18.45: Fiorentina vs Lask
Le fasi di acquisto saranno due:
FASE 1 Prelazione Abbonati 2024/25
Dalle ore 12.00 del 09 Settembre alle ore 12.00 del 13 Settembre gli abbonati alla stagione 2024-25 potranno rinnovare il proprio posto o acquistarne uno nuovo al prezzo dedicato Prelazione Abbonati 2024/25
FASE 2 Promo Abbonati 24/25 + Ex Abbonati 23/24 + Vendita Libera
Dalle ore 14.00 del 13 Settembre, terminate le prelazioni sul posto, rimane attiva la tariffa dedicata agli abbonati 2024/25 e da questo momento al medesimo prezzo promozionale potranno acquistare anche gli ex Abbonati 2023/24 che non hanno sottoscritto l’abbonamento per questa stagione. Inizia anche la Vendita Libera per tutti gli altri tifosi fino alle ore 21.00 del 03 Ottobre. Lo comunica la Fiorentina sul suo sito
https://www.labaroviola.com/comunque-vada-il-processo-di-gudmundsson-questa-stagione-alla-fiorentina-non-sara-compromessa/267475/