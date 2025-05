La Fiorentina chiude 6° e va in Conference, Fagioli è ufficialmente un calciatore viola per 13,5 milioni

La Fiorentina ha battuto 2-3 l’Udinese e complice la contemporanea sconfitta della Lazio all’Olimpico contro il Lecce ha agganciato il 6° posto e la Conference League. Con questo scenario c’è un altra notizia per la Fiorentina vista la qualificazione in Conference infatti, Fagioli è a tutti gli effetti un calciatore viola.

Il centrocampista ex Juventus era arrivato in prestito per 2,5 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni legato alla qualificazione della Fiorentina in Europa, di conseguenza Fagioli è adesso un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Alla Juve andranno dunque i 13,5 milioni più i 2,5 di bonus