La Fiorentina chiama i tifosi prima della finale di Coppa Italia. Lunedì allenamento a porte aperte

Grande entusiasmo a Firenze per la conquista della seconda finale della stagione, dopo quella di Coppa Italia, conquistata anche la finale di Conference League. A due giorni dalla partita di Roma, il 24 maggio, dove la squadra di Italiano incontrerà l’Inter allo stadio Olimpico. In vista dell’appuntamento la società viola ha scelto di caricare la squadra col calore dei tifosi ed in tal senso ha previsto un allenamento a porte aperte allo stadio Franchi per il tardo pomeriggio del 22 maggio, nell’ultima seduta prima della partenza per Roma che ci sarà il giorno prima della gara, il 23 maggio.

IL VIDEO DEL RITORNO DELLA FIORENTINA A FIRENZE