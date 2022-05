La Fiorentina che torna in Europa è una rivincita per squadra e tifosi

Esattamente una settimana fa, con la vittoria in casa contro i rivali storici della Juventus, la Fiorentina targata Vincenzo Italiano ritrovava una qualificazione alle coppe europee dopo ben 5 anni.

Dopo qualche anno nell’anonimato raggiungere questo grande obiettivo aveva un enorme significato, in primis per i tifosi, che in questi anni si sono sempre dimostrati pronti ad offrire sostegno alla squadra, nonostante le difficoltà. Europa che significava inoltre tanto anche per la società. La Fiorentina infatti, dopo lo Iachini-bis e la vicenda Gattuso si accingeva a questa stagione con un po’ di pressione. Sì perché se è vero che per una nuova proprietà non è mai facile raggiungere nel breve termine importanti risultati sportivi (come peraltro ha ripetuto più volte il presidente Commisso ), è altrettanto vero che al terzo anno era lecito aspettarsi un passo in avanti deciso rispetto al biennio precedente.

Ora che siamo giunti a fine anno possiamo dire che non solo questo passo è stato fatto, ma si è andati addirittura oltre le aspettative iniziali, raggiungendo l’Europa al primo anno di questo nuovo progetto targato Italiano, Pradè e Burdisso.

Durante la conferenza stampa di Commisso, nonostante lo scetticismo di molti, è emerso anche che questa proprietà aveva e ha ancora la volontà di continuare a crescere nei prossimi anni.

Per questo motivo, finiti i festeggiamenti del raggiungimento dell’Europa (durati in realtà poco per via della questione Torreira) la società si concentrerà sulla preparazione della prossima stagione. A tal proposito notiamo come nonostante sia appena finito il campionato diversi profili vengono accostati alla Fiorentina, segno probabilmente del fatto che la società abbia la volontà di mettere a disposizione di mister Italiano una rosa completa per affrontare tre competizioni il prima possibile. Con il preliminare di Conference League ad agosto infatti la Fiorentina si ritrova di fatto a giocare le due partite più importanti della stagione ai blocchi di partenza, motivo per il quale sarà fondamentale concedere a mister Italiano più tempo possibile per poter lavorare sulla rosa.

Umberto Cammarota

