La Fiorentina cerca uno stadio: le ipotesi sono tante ma al momento nulla è stato deciso

«Dal 2024 la Fiorentina giocherà per due campionati lontano dal Franchi». L’annuncio del sindaco Nardella – nell’aria da giorni specie dopo il rinnovo annuale dell’attuale convenzione per l’affitto del Franchi – ha fatto scattare il toto-stadio: dove giocherà la Fiorentina fino a fine lavori: Le ipotesi sono tante, ma al momento, assicurano dal club, nulla sarebbe stato deciso. Empoli, Reggio Emilia e più staccate Parma, La Spezia, Modena e addirittura Cesena, Ferrara e Perugia. La Fiorentina sta valutando tutte le opzioni, ma senza fretta: l’anno prossimo in ogni caso la squadra giocherà ancora a Campo di Marte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

