"La Fiorentina cerca un centrocampista completo, di spessore internazionale e di età tra i 27 e i 29 anni"

L'intermediario e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha risposto alle domande dei tifosi a Radio Bruno Toscana: “Florenzi? Non mi ha mai fatto impazzire in un top club. Non penso che possa venire perch...

L'intermediario e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha risposto alle domande dei tifosi a Radio Bruno Toscana: “Florenzi? Non mi ha mai fatto impazzire in un top club. Non penso che possa venire perchè la Fiorentina non gli può pagare l'intero stipendio e dubito che possa rinunciare a diversi soldi per venire a Firenze. Ci stanno provando ma non è una trattativa semplice. La Fiorentina sta cercando una mezz'ala completa che possa inserirsi con esperienza internazionale e che abbia un'eta compresa tra i 27 e i 29 anni"