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La Fiorentina censura uno striscione ironico senza offese perché contro i Della Valle. Ecco cosa è successo

Domenica contro il Verona il Viola Club Viesseux avrebbe dovuto esporre in Curva Ferrovia questo striscione "Allora seguitate! Ma quand’è che ci liberate?” striscione ironico e senza offese diretto al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 21:56
La Fiorentina censura uno striscione ironico senza offese perché contro i Della Valle. Ecco cosa è successo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
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Domenica contro il Verona il Viola Club Viesseux avrebbe dovuto esporre in Curva Ferrovia questo striscione "Allora seguitate! Ma quand’è che ci liberate?” striscione ironico e senza offese diretto alla famiglia Della Valle. Non per il Gos, l'organismo che da il via libera agli striscioni da far entrare o meno allo stadio" che ha ritenuto lo striscione ironico e sgradito alla proprietà della Fiorentina.

Il presidente del Viola Club Leonardo Giani ha raccontato a Radio Bruno la questione, queste le sue parole: "E’ ovvio che le offese non son mai ben accette ma quando si tratta di semplice goliardia e ironia, tipica del pubblico fiorentino, forse si poteva esser anche meno rigidi…"

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