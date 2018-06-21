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La Fiorentina cede Chiesa? No, anzi, il rinnovo del contratto è vicino

Come confermato anche da Tuttosport, la Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 15:43
La Fiorentina cede Chiesa? No, anzi, il rinnovo del contratto è vicino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come confermato anche da Tuttosport, la Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023. Il rinnovo presto sarà proposta e Chiesa lo accetterebbe di buon grado, forte anche di un aumento di stipendio fino ai 2 milioni netti

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