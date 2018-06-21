La Fiorentina cede Chiesa? No, anzi, il rinnovo del contratto è vicino

Come confermato anche da Tuttosport, la Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023....

Come confermato anche da Tuttosport, la Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023. Il rinnovo presto sarà proposta e Chiesa lo accetterebbe di buon grado, forte anche di un aumento di stipendio fino ai 2 milioni netti