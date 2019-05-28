Labaro Viola

La Fiorentina boccia Biraghi. Sarà addio col terzino, su di lui quattro big italiane

Secondo Sportitalia, Cristiano Biraghi, è nella lista dei partenti perché non rientra nei piani della società dopo la stagione in chiaroscuro. Inoltre la nota piattaforma  TMW aggiunge che le pretende...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 00:48
La Fiorentina boccia Biraghi. Sarà addio col terzino, su di lui quattro big italiane - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Calciomercato
Fiorentina
Biraghi
Condividi

Secondo Sportitalia, Cristiano Biraghi, è nella lista dei partenti perché non rientra nei piani della società dopo la stagione in chiaroscuro. Inoltre la nota piattaforma  TMW aggiunge che le pretendenti sono molte: da tempo c’è l’Inter, che sta cercando un mancino, ma ci pensano anche Milan, Roma ed Atalanta

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok