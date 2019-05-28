La Fiorentina boccia Biraghi. Sarà addio col terzino, su di lui quattro big italiane

Secondo Sportitalia, Cristiano Biraghi, è nella lista dei partenti perché non rientra nei piani della società dopo la stagione in chiaroscuro. Inoltre la nota piattaforma TMW aggiunge che le pretende...

Secondo Sportitalia, Cristiano Biraghi, è nella lista dei partenti perché non rientra nei piani della società dopo la stagione in chiaroscuro. Inoltre la nota piattaforma TMW aggiunge che le pretendenti sono molte: da tempo c’è l’Inter, che sta cercando un mancino, ma ci pensano anche Milan, Roma ed Atalanta