La Fiorentina avrà solo due giorni per preparare l’Atalanta: guai soprattutto per il rientro dei sudamericani 

Dopo il pesante ko contro l’Inter la sosta per le nazionali può essere la giusta medicina per la Fiorentina. D’altra parte cinque partite disputate in due settimane hanno tolto parecchie energie ai viola, che possono utilizzare questo lasso di tempo per tirare un po’ il fiato. Non per tutti però. Sono ben nove i calciatori che sono lontani dal Viola Park. Di questi tre sono partiti per un volo transoceanico: gli argentini Gonzalez e Beltran e il colombiano Mina. Di certo avere tanti giocatori convocati è un vanto, ma dall’altra parte toglie la possibilità all’allenatore di lavorare al completo. Se si guarda al prossimo impegno con l’Atalanta, Italiano avrà solo una manciata di giorni per preparare la gara con questi giocatori, in particolar modo con i sudamericani. Nico e Beltran giocheranno l’ultimo impegno martedì 12 settembre alle 22 ore italiane. Questo significa che prima del 14 settembre i due non potranno essere al Viola Park. Da non sottovalutare anche il fatto che l’Albiceleste dovrà giocare in Bolivia, a oltre 3.000 metri di altitudine, condizione che pone in maggior affanno i calciatori ospiti, non abituati a queste altezze. Stessa situazione logistica per Mina. Il colombiano sarà impegnato nella gara contro il Cile nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Va meglio invece per gli europei, come Milenkovic ad esempio, che sarà a disposizione già nella giornata di lunedì 11 settembre. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.