La Fiorentina attende per De Paul. Pradè vuole far scendere la richiesta dell'Udinese
Tudor frena le avance viola per Rodrigo De Paul ma secondo La Nazione, i 35 milioni che richiede l'Udinese per lui con il passare delle settimane potrebbero scendere. Come ha detto Pradè lui prima par...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 11:27
Tudor frena le avance viola per Rodrigo De Paul ma secondo La Nazione, i 35 milioni che richiede l'Udinese per lui con il passare delle settimane potrebbero scendere. Come ha detto Pradè lui prima parla direttamente con la società poi con il calciatore. Pradè non farebbe uno sgarbo alla famiglia Pozzo visto i recenti rapporti con loro.