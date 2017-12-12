La Fiorentina apre le porte del "Franchi" agli abbonati della Tribuna Autorità

Quella di ieri è stata, senza dubbio, una giornata lieta e serena in casa Fiorentina. Un pomeriggio di scambio, confronto e convivialità che si è aperto con il consueto brindisi natalizio tra i giorna...

Quella di ieri è stata, senza dubbio, una giornata lieta e serena in casa Fiorentina. Un pomeriggio di scambio, confronto e convivialità che si è aperto con il consueto brindisi natalizio tra i giornalisti ed alcuni esponenti di spicco della società gigliata. Un incontro piacevole che, nella pancia dello stadio "Artemio Franchi", ha visto presenti anche Pantaleo Corvino, Gino Salica, Laura Masi e Stefano Pioli.

La serata è poi proseguita con la cena dedicata agli abbonati della Tribuna Autorità. Sono stati infatti molti i tifosi viola accolti all'interno dell'impianto di viale Manfredo Fanti che, in via del tutto eccezionale, hanno avuto l'opportunità di visitare anche gli spogliatoi dello stadio. Il tutto con delle guide d'eccezione, poiché all'evento hanno preso parte anche alcuni calciatori della Fiorentina: fra cui Carlos Sanchez, Marco Benassi, Milan Badelj e Bruno Gaspar.

Gianmarco Biagioni