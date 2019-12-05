La Fiorentina annuncia sui social: "Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo"
Come anticipato nella giornata di ieri continua il recupero di Federico Chiesa dall'infortunio. Come scrive la Fiorentina in un post su Instagram oggi l'attaccante viola si è allenato in gruppo.
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 19:45
Come anticipato nella giornata di ieri continua il recupero di Federico Chiesa dall'infortunio. Come scrive la Fiorentina in un post su Instagram oggi l'attaccante viola si è allenato in gruppo.