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LA FIORENTINA ALZA LA VOCE: "BERNA ALL'INTER? TUTTO FALSO. MASSIMO CAPUTI.."

La società viola attraverso un comunicato ufficiale smentisce di ogni possibile accordo con l'Inter per il trasferimento di Bernardeschi. Questo il comunicato viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2017 21:45
LA FIORENTINA ALZA LA VOCE: "BERNA ALL'INTER? TUTTO FALSO. MASSIMO CAPUTI.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Massimo Caputi, sul quotidiano romano del Messaggero ha scritto di un accordo tra l'Inter e la Fiorentina per 40 milioni. Questo è il comunicato ufficiale della società viola per smentire tutto questo:

"La Fiorentina smentisce in maniera decisa e in via ufficiale, nonostante l’abbia già fatto in via informale, le reiterate affermazioni del giornalista Massimo Caputi in merito a un presunto accordo tra il Club viola e l’Inter per la cessione del calciatore Federico Bernardeschi.

A giudizio della Società gigliata tali affermazioni sono totalmente prive di fondamento e completamente lontane dalla realtà.

Si tiene a sottolineare invece che il calciatore Federico Bernardeschi ha sempre manifestato un grande attaccamento ai nostri colori e, come ribadito da tutte le componenti di ACF Fiorentina, l’intenzione di tutti è quella di far proseguire la crescita di Federico indossando la maglia viola.

La società invita il giornalista Caputi e chiunque altro a non diffondere notizie false in merito a quanto sopra"

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