La Fiorentina al lavoro per fare altri 3/4 acquisti, arriveranno almeno un centrocampista e una punta

Non si ferma il calciomercato della Fiorentina che dopo gli acquisti di Dzeko, Viti, Fazzini e Kospo è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Mister Pioli. La Fiorentina infatti è al lavoro per completare altri 3/4 innesti da qui alla fine del calciomercato. Arriverà sicuramente un attaccante, l’orientamento è per una prima punta giovane, ma potrebbero essere anche 2 i colpo la davanti in caso uscisse Beltran.

L’altro colpo che sicuramente la Fiorentina porterà a termine è quello di un centrocampista. Il profilo ideale non è ancora chiaro e molto dipenderà dalle valutazioni che Pioli farà su Fagioli, resta da capire infatti se il mister lo vede più come regista o come mezzala. Anche qui i colpi potrebbero essere due in caso di cessione di qualcuno dei calciatori in rosa, come Richardson e Ndour il cui futuro è legato alle valutazioni che farà su di loro Pioli. Non finito dunque il lavoro di Pradè e Goretti che nel mentre dovranno trovare una sistemazione anche ai tanti esuberi presenti in rosa