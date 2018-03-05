La Fiorentina aiuterà la compagna e la figlia di Astori. I soldi dello stipendio per la famiglia?

Sono tante le idee che in questo momento la proprietà viola ha in mente per aiutare in qualche modo per il presente e per il futuro la compagna e la figlia di Davide Astori. Non è fattibile per ragion...

Sono tante le idee che in questo momento la proprietà viola ha in mente per aiutare in qualche modo per il presente e per il futuro la compagna e la figlia di Davide Astori. Non è fattibile per ragioni legali l'idea di rinnovare ugualmente il contratto al calciatore e destinare i soldi per la sua neonata famiglia, ma i Della Valle stanno pensando allo stesso modo ad una soluzione. Come detto, sono tante le ipotesi e le idee della famiglia Della Valle in merito, come quella di destinare i soldi del suo stipendio ugualmente alla compagna e alla figlia, gesto che però non può essere fatto in via ufficiale perché infattibile proprio a livello sia contrattuale che legale. Una cosa è certa, la Fiorentina tutta ma anche il popolo viola, non abbandonerà mai la famiglia Astori sotto tutti i punti di vista.

Flavio Ognissanti