La Fiorentina aggredisce e tiene contro la Juventus, dopo 45' si resta sullo 0-0

I ragazzi di Pioli, in grande condizione, tengono botta nel primo tempo dell'Allianz Stadium

Il big match della quinta giornata, nel turno infrasettimanale, mette di fronte Juventus e Fiorentina all'"Allianz Stadium". I viola cercando di dare continuità alla striscia positiva, fatta di due vittorie consecutive, facendo visita ai bianconeri, al momento a punteggio pieno.

L'avvio di gara è intenso e la squadra di Pioli prova subito ad aggredire gli avversari ma la prima occasione degna di nota è di marca bianconera ed arriva all'8' minuto di gioco, quando Dyabala prova ad impensierire su punizione l'estremo difensore viola. La partita è fisica ed in un primo tempo ricco di contrasti le occasioni significative si contano sulle dita di una mano. I ragazzi di Allegri, a più riprese, provano infatti ad imbastire pericolose trame offensive, trovando però la resistenza di una Viola compatta ed in un'invidiabile condizione fisica.

La prima frazione di gioco si chiude dopo un minuto di recupero ed a Torino il risultato resta fermo sullo 0-0.

Gianmarco Biagioni