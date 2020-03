Secondo la Gazzetta.it, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, la Fifa sta pensando ad un piano Marshall per salvare il calcio dalla catastrofe finanziaria. Il piano fa affidamento alle riserve di 2,5 miliardi di euro, e anche ai futuri ricavi da diritti televisivi da utilizzare come garanzie. Gianni Infantino ha riferito all’Ansa queste parole: “Stiamo lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo”. Adesso la Fifa dovrà aiutare tutto il mondo del calcio, dopo la dichiarazione di fallimento del club dello Zilina, e il licenziamento di 400 persone della federazione uruguaiana è necessario un fondo per salvare il calcio.