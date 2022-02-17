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La Fiesole tornerà a tifare a pieno regime da Sassuolo. Poi pronta la bolgia al Franchi per la Juventus

La Fiesole tornerà a popolarsi anche con i gruppi organizzati dalla trasferta sul campo del Sassuolo di fine febbraio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 12:01
La Fiesole tornerà a tifare a pieno regime da Sassuolo. Poi pronta la bolgia al Franchi per la Juventus - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come riporta la Repubblica Firenze il 26 febbraio sarà l’ultima data in cui gli stadi potranno utilizzare solo 50% della propria capienza, dopodiché si passerà al 75%. Quindi visto il cadere delle restrizioni pesanti la Curva Fiesole tornerà a tifare la squadra regolarmente sugli spalti, anche con i gruppi organizzati.

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