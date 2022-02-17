Kokorin ha un contratto da 1,7 milioni fino al 2024, rescissione? Pista difficile si spera nella Russia

Kokorin non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi di Italiano dunque rappresenta un esubero della formazione viola

Il mercato invernale in Russia si chiuderà il 22 febbraio e fino a quel giorno la Fiorentina terrà aperta (apertissima) una porta per cedere Kokorin al Sochi. Vicine allo zero, per ora, le possibilità di trovare altre destinazioni, come per esempio il campionato turco. Sondaggi timidissimi da laggiù. Troppo pochi sono stati i minuti giocati da Kokorin per risvegliare appetiti concreti e del resto c’è anche la questione dell’ingaggio molto alto (circa 1,7 milioni netti) percepito dall’attaccante russo. La questione è nota, Kokorin rappresenta un esubero anche dopo la partenza di Vlahovic perché si trova la strada chiusa da Piatek e Cabral. A questo si aggiunge il fatto che l’attaccante russo non sia mai riuscito a inserirsi completamente nei meccanismi di gioco. Si è parlato anche di possibile rescissione del contratto, ma questa strada è ancora tutta da esplorare, essendo Kokorin legato ai viola fino al giugno del 2024. Lo scrive La Nazione.

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