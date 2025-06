La Federazione Italiana sta facendo di tutto per convincere Ranieri ad accettare la panchina dell’Italia

La FIGC insiste per convincere Claudio Ranieri. Quest’ultimo è però orientato a proseguire il suo impegno nella dirigenza della Roma. La Nazionale italiana, dopo aver deciso di sollevare dal suo incarico da commissario tecnico Luciano Spalletti, è ora alla ricerca di sostituto. Come detto, tra le opzioni più probabili per la panchina ci sarebbero i nomi di Stefano Pioli e quello di Claudio Ranieri. L’ex Roma sarebbe il preferito del presidente della FIGC Gabriele Gravina. La stessa FIGC, infatti, sta cercando – e continuerà a farlo – di convincerlo. Anche se il dirigente è orientato a rispettare l’impegno con il club italiano ed è molto combattuto. Da capire anche la volontà dei Friedkin.

Nella giornata di domenica 8 giugno, Claudio Ranieri è stato con Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma e Gian Piero Gasperini, neo allenatore giallorosso. Dal confronto non sono emersi segnali da parte dell’ex Cagliari di voler lasciare il progetto della famiglia Friedkin, al quale è molto legato. L’orientamento di Claudio Ranieri è dunque quello, al momento, di voler restare in giallorosso. Ma come sottolineato, lo stesso dirigente è molto combattuto. Potrebbe anche esserci la possibilità della contemporaneità dei due ruoli, ma andrebbe capita la volontà sia dei Friedkin che della FIGC in tal senso. Lo scrive Gianluca Di Marzio