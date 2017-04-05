La Federazione clubs blucerchiati tuona: "Spostate Samp-Fiorentina alle 15"

Il sistema calcio non solo non mette al centro il tifoso, ma anzi lo considera un fastidioso contrattempo...

Il calendario parla chiaro: Sampdoria-Fiorentina, 31^ giornata del campionato di Serie A 2016/17, si giocherà allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova alle ore 12.30. Orario anomalo al quale tuttavia, negli ultimi anni, ci siamo abituati (o siamo stati costretti a farlo). In ogni modo il lunch match continua a non andare giù a molti: presidenti, allenatori e... Tifosi.

Infatti, in questa particolare circostanza, sono stati i tifosi della Samp ad alzare la voce contro una decisione che, a detta loro, rischia di creare non pochi disagi nel capoluogo ligure. Le ragioni sono state affidate ad un comunicato emesso dalle Federazione dei clubs blucerchiati.

"Che il sistema calcio – governato da PayTV, diritti, anticipi e posticipi, divieti e norme inspiegabili – non solo non metta al proprio centro il tifoso, ma anzi lo consideri spesso un fastidioso contrattempo, è evidente da anni. Che anche il Comune di Genova, la Questura, gli assessori al traffico e allo sport, e tutte le altre parti interessate non abbiano riguardo per la nostra città, per le migliaia di persone che parteciperanno alla Mezza Maratona di Genova, e soprattutto per noi Sampdoriani, accettando la concomitanza della partita con l’evento che necessariamente chiuderà al traffico gran parte del centro, questo lo troviamo ancor più inaccettabile. CHIEDIAMO, PERTANTO: Lo spostamento della partita Sampdoria – Fiorentina alle 15:00 per ragioni di sicurezza, oltre che di buon senso. Una decisione da prendere in tempi brevi, per non arrecare ulteriori disagi ai tifosi che intendono raggiungere lo stadio".