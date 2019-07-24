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La famiglia Chiesa fa sapere che Federico si allenerà e si impegnerà come sempre

Nessuno ne parla ma il tema più importante, quello intorno al quale gira l’intera vicenda del gioiellino viola, è la proposta di un allungamento del contratto di Federico. Che al momento è legato alla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 11:01
La famiglia Chiesa fa sapere che Federico si allenerà e si impegnerà come sempre - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nessuno ne parla ma il tema più importante, quello intorno al quale gira l’intera vicenda del gioiellino viola, è la proposta di un allungamento del contratto di Federico. Che al momento è legato alla maglia viola fi no al maggio del 2022, tre anni, tanti solo in apparenza. Per il momento tutto sembra sotto controllo, ma solo fra pochi mesi tutto diventerebbe... pericoloso. A maggio prossimo, dopo un altro anno in viola, Chiesa si troverebbe con sue soli anni di impegno scritto.

Un’inezia, un pericolo gravissimo per il club che vedrebbe in lontananza, ma non poi così eccessiva, il balenarsi la possibilità di vedersi portare via un calciatore dalla valutazione attuale di circa 60-80 milioni di euro. Un capitale tecnico, certo, ma fondamentalmente economico perchè, come detto, Chiesa può restare ad aspettare. «Lui lavorerà come ha sempre fatto...» questa l’assicurazione che arriva dalla sua famiglia.

Corriere dello Sport

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