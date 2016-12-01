La distanza tra Gonzalo e la Fiorentina? Duecentomila euro che la società non "riconosce"...

L'offerta e la scelta della società viola che non sono piaciute al capitano viola Gonzalo Rodriguez. Adesso si fa tutto più difficile

Sembra una scherzo ma è tutto vero. Anche Gonzalo Rodriguez, leader e colonna della difesa da cinque anni della Fiorentina rischia di andare via per diverbi con la società per il rinnovo contrattuale, in questo momento il difensore argentino guadagna 1.2 milioni all'anno e ha chiesto il prolungamento del contratto di un anno con opzione di un altro anno. Praticamente Gonzalo ha chiesto un anno un più di contratto alle stesse cifre di adesso.

La Fiorentina invece, dal canto suo, è d'accordo sulla durata del suo prossimo contratto, ma ha abbassato la cifra per l'ingaggio di 200 mila euro, ed è irremovibile su questo. La scelta della società non è affatto piaciuta a Gonzalo e al suo entourage che hanno preso le distanze dalla trattativa. Adesso tutto si fa maledettamente difficile.