La difesa a 4 rende ma Palladino non vuole cambiare, continuerà con il 3-4-2-1

Palladino sembra orientato a mantenere la difesa a 3

Raffaele Palladino sembra orientato a mantenere la difesa a tre oggi contro l'Empoli, nonostante i buoni risultati ottenuti con la difesa a quattro contro la Lazio. L'allenatore ha sempre sottolineato la sua flessibilità tattica, dichiarando di non essere legato a un solo sistema di gioco, ma di preferire variare, con il 4-2-3-1 come possibile alternativa. Tuttavia, per la sfida al Castellani, continuerà con il 3-4-2-1. In difesa, De Gea sarà confermato come portiere titolare, mentre Martinez Quarta, Comuzzo e Ranieri sono squalificati per la prossima gara di Conference League. Quindi, Quarta dovrebbe giocare a destra, con Comuzzo al centro e Biraghi a sinistra. Pongracic, ancora condizionato da problemi fisici, spera di recuperare per l'incontro europeo di giovedì contro i New Saints. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-mandragora-verso-la-convocazione-con-lempoli-pongracic-non-si-e-mai-allenato-in-gruppo/269966/