La denuncia da Cagliari dopo la morte del tifoso sardo "Qualche tifoso viola ha gridato devi morire"

Ieri la tragica morte di un tifoso del Cagliari sugli spalti colpito da infarto. Dopo qualche minuto dopo sui social si è scatenata l'indignazione di molti tifosi sardi che giurano di aver sentito fra...

Ieri la tragica morte di un tifoso del Cagliari sugli spalti colpito da infarto. Dopo qualche minuto dopo sui social si è scatenata l'indignazione di molti tifosi sardi che giurano di aver sentito frasi vergognose provenienti dalla curva che ospitava gli ultrà ospiti: "Devi morire" scrivono nei loro profili Facebook diversi spettatori presenti al Sardegna Arena. "Nemmeno di fronte alla morte di un ragazzo hanno avuto il minimo contegno", scrive, come informa la "Nuova Sardegna", Andrea P. "In una giornata del genere, a pochi giorni dal ricordo di Astori, in una partita dove assieme ai tifosi del Cagliari avete condiviso questo immenso dolore, avete dimostrato di essere disgustosi", rincara la dose Paola P. E ancora centinaia di post in cui si parla di "Vergogna" e di "Episodio gravissimo".