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La Curva Nord dell'Inter omaggia Stefano Pioli: "Unico interista della passata stagione. Grazie Mister"

Nel suo ritorno a San Siro Stefano Pioli viene accolto con un tripudio dal pubblico interista, anche il coro "Uno di noi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 22:10
La Curva Nord dell'Inter omaggia Stefano Pioli: "Unico interista della passata stagione. Grazie Mister" - Lo striscione della curva dell'Inter nei confronti di Stefano Pioli. Foto di Fcinter1908.it
Lo striscione della curva dell'Inter nei confronti di Stefano Pioli. Foto di Fcinter1908.it
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Durante la prima dell’anno dell’Inter, contro la Fiorentina, la Curva Nord nerazzurra ha esposto uno striscione per ringraziare Stefano Pioli per il lavoro svolto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter: “Grazie mister Pioli, unico vero interista della stagione”. A seguire anche il coro, sempre verso il tecnico: “Uno di noi, Pioli uno di noi…”.

Fcinter1908.it

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