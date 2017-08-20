La Curva Nord dell'Inter omaggia Stefano Pioli: "Unico interista della passata stagione. Grazie Mister"
Nel suo ritorno a San Siro Stefano Pioli viene accolto con un tripudio dal pubblico interista, anche il coro "Uno di noi
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 22:10
Durante la prima dell’anno dell’Inter, contro la Fiorentina, la Curva Nord nerazzurra ha esposto uno striscione per ringraziare Stefano Pioli per il lavoro svolto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter: “Grazie mister Pioli, unico vero interista della stagione”. A seguire anche il coro, sempre verso il tecnico: “Uno di noi, Pioli uno di noi…”.
Fcinter1908.it